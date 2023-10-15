الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تبلغ مليون ريال.. استثناء المدارس الأهلية من جائزة "التميز" في الأحساء

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إتاحة مشاركة طلبة المدارس الأهلية في فئة الطالب المتميز
أ أ
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استثنت اللجنة العلمية والتحكيم في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي»، المدارس الأهلية من المشاركة في فئة (المدرسة المتميزة)، ابتداءً من الدورة الجديدة «الحالية» الـ13.اضافة اعلان

إعطاء مساحة لمدارس التعليم العام

وعن أسباب هذا الاستثناء، قال مدير مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء يوسف الخلفان «رئيس اللجنة العلمية والتحكيم في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي»، إن ذلك يرجع لإعطاء مساحة لمدارس التعليم العام «الحكومي»، وفقًا لـ"الوطن".
وأضاف أن هذا معمول به في العديد من الجوائز، مع إتاحة مشاركة طلبة المدارس الأهلية في فئة (الطالب المتميز)، وكذلك المعلمين والمعلمات في فئة (المعلم المتميز)، إضافة لفئة التشكيلات الإشرافية.

أفضل الممارسات

وتابع الخلفان، أن اللجنة العليا، أقرت فرصًا تطورية للجائزة لهذا العام، من بينها العمل على تحديث وتطوير أدلة ومعايير فئات الجائزة بما ينسجم مع المستجدات التعليمية الحديثة ابتداءً من الدورة المقبلة 14.
إضافة إلى عزم الإدارة إقامة ملتقى لأفضل الممارسات التعليمية للفائزين بعد إعلان النتائج، وستشارك فيه مجموعة من الشخصيات التعليمية البارزة والمختصة في مجال الأداء المتميز وتجويده.

مليون ريال

حددت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء الـ28 من ربيع الآخر المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل في الجائزة، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون ريال.
وتشمل الجائزة 8 فئات، وهي: الإدارة المتميزة، المدرسة المتميزة، الطالب المتميز، التشكيلات المدرسية المتميزة، المعلم المتميز، المشرف التربوي المتميز، الموظف الإداري المتميز، المشروع المتميز.
وانطلقت الجائزة عام 1432هـ، وتهدف لتطوير وتحفيز وإبراز المتميزين وتحسين مخرجات التعليم وتطوير عملياته.
وتعد من جوائز تطبيقات الجودة في التعليم، فهي انطلقت من الأحساء ولأهالي الأحساء، والجائزة لها لجنة عليا تعقد اجتماعاتها دوريًا تتابع وتشرف على جميع عمليات الجائزة.

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