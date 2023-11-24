الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 530 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لتتجاوز أكثر من 530 مليون ريال، في مستهل الأسبوع الرابع من انطلاقها.اضافة اعلان
 وبلغ مجموع المتبرعين 929 ألفًا و272 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 530 مليونًا و449 ألفًا و912 ريالاً.

توجيه من القيادة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الجاري، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.
https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498

اقرأ أيضا

وزارة التعليم
6:14 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

"التعليم" تكشف عن مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية

حافلات الرياض
6:09 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. منها اصطحاب هذه الحيوانات.. لائحة محظورات استخدام وسائل النقل العام

F_s18xTWgAACrLR
5:35 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

"النقل" توجه نداءً لصاحب سفينة عائمة بشاطئ الدمام: عليك بهذا الأمر

7ف868
5:18 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

شاهد.. غزارة أمطار جزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالشرقية

اقرأ أيضا

نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم.. ومهلة لملاك العقارات

"الزكاة" تُحبط محاولة تهريب 416 ألف حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي

تعليم جازان جاهز لاستقبال 220 ألف طالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

خطيب المسجد النبوي: انصروا إخوانكم المستضعفين في غزة بالدعاء وبالغذاء

وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

التستر التجاري
1:50 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

20 جهة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط التستر التجاري

أمطار المملكة
12:07 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. إنذار برتقالي على "الباحة" من أمطار حتى 8 مساءً

الطائرة الإغاثية السادسة عشر
10:52 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة عشر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أمطار على الشرقية
10:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار غزيرة على مدن ومحافظات "الشرقية"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة النقل
7:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تصل لـ500 ريال.. توضيح عاجل لجدول العقوبات والمخالفات في وسائل النقل العام

حافلات الرياض
6:09 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. منها اصطحاب هذه الحيوانات.. لائحة محظورات استخدام وسائل النقل العام

سعىال الطفل
5:13 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

إلى الأمهات.. كيف تحافظين على طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي مع بداية الشتاء؟

الاطفال والربو
5:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ما الملابس التي تحمي الطلاب من الإصابة بالربو مع بداية الشتاء؟

ابشر
5:08 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. أبشر: أجور استلام وتوصيل لوحات المركبات لا تشمل الـ100 ريال رسوم الاستبدال

أطعمة الشتاء
4:46 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تُقوّي الذاكرة والمناعة.. 8 أطعمة ومشروبات ضرورية للطلاب مع بداية الشتاء