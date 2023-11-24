تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 530 مليون ريال

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تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لتتجاوز أكثر من 530 مليون ريال، في مستهل الأسبوع الرابع من انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ مجموع المتبرعين 929 ألفًا و272 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 530 مليونًا و449 ألفًا و912 ريالاً.





توجيه من القيادة



قنوات التبرع للحملة

