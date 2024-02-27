تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 630 مليون ريال

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سجلت حملة التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 630 مليون ريال.

وبلغ إجمالي المتبرعين منذ انطلاق الحملة في الثاني من نوفمبر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 27 فبراير مليون و746 ألفًا و550 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 629 مليونًا و874 ألفًا و562 ريالاً.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة



التبرع للحملة

