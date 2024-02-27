الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 630 مليون ريال

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
حملة التبرعات لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
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سجلت حملة التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 630 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المتبرعين منذ انطلاق الحملة في الثاني من نوفمبر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 27 فبراير مليون و746 ألفًا و550 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 629 مليونًا و874 ألفًا و562 ريالاً.اضافة اعلان

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم"، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.

التبرع للحملة

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: ( من هنا).
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.

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