تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز 390 مليون ريال

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سجلت تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 390 مليون ريال في يومها الخامس منذ انطلاقها.

وبلغ مجموع المتبرعين 567 ألفًا و295 ريالاً، بحصيلة تبرعات أولية 390 مليونًا و943 ألفًا و394 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة في الحملة.





حملة إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة



قنوات التبرع



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