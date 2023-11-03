الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين تتجاوز 260 مليون ريال

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
أ أ

بلغ إجمالي التبرعات في اليوم الثاني من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 260 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين أكثر من 442 ألف متبرع.اضافة اعلان
وسجلت الحملة حتى قرابة الساعة 8 مساءً بتوقيت أم القرى 442 ألفًا و398 متبرعًا، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 260 مليونًا و78 ألفًا و838 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.

إطلاق الحملة 

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان عبد الله الربيعة، تبرع كل من خادم الحرمين للحملة بـ30 مليون ريال وولي العهد بـ20 مليون ريال.
وأوضح أن "هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به".

طريقة التبرع

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.


اقرأ أيضا

الدفاع-المدني
9:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مطر غزير.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي تبوك إلى توخي الحيطة والحذر

هخ فغ
8:51 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شاهد البرق والرعد.. أمطار ليلية غزيرة على جدة ومكة

download
8:30 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عشرات الضحايا.. طائرات الاحتلال تقصف أكبر مستشفيات قطاع غزة

7867 7
8:05 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

اقرأ أيضا

ضربة لتجار السموم..مداهمة أوكار المخدرات في عدة مناطق

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

فعلا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على صيدلي ومندوب مبيعات

38 ألف مستفيد من برامج جمعية هداية للدعوة والإرشاد خلال شهر

شاهد.. غزارة المطر والسيول بمطار الملك خالد مع برد الثمامة بالرياض

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. خطبة الجمعة عن إغاثة فلسطين وإيداع حساب المواطن في هذا الموعد

أخبار السعودية 4:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

أخبار السعودية 12:43 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى رواتب المعلمين وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

وزير التعليم يوسف البنيان 10:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين

اقرأ أيضا

عقارات
5:01 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطوات عاجلة من "الإسكان" لتسليم الوحدات السكنية بكافة المناطق (فيديو)

اسعار الذهب6
4:43 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

الجوازات
4:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من الجوازات حول السفر إلى دول مجلس التعاون

اختبار الأختبارات اختبارات
3:17 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

موعد الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

’آيباد
9:02 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

العالم في أسبوع - صغيرة
8:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

الكليات العسكرية
7:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

الدعم السكني سكني
5:17 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

عقارات
5:01 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطوات عاجلة من "الإسكان" لتسليم الوحدات السكنية بكافة المناطق (فيديو)