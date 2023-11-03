تبرعات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين تتجاوز 260 مليون ريال

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بلغ إجمالي التبرعات في اليوم الثاني من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 260 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين أكثر من 442 ألف متبرع. اضافة اعلان

وسجلت الحملة حتى قرابة الساعة 8 مساءً بتوقيت أم القرى 442 ألفًا و398 متبرعًا، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 260 مليونًا و78 ألفًا و838 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.





إطلاق الحملة



طريقة التبرع



ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان عبد الله الربيعة، تبرع كل من خادم الحرمين للحملة بـ30 مليون ريال وولي العهد بـ20 مليون ريال.وأوضح أن "هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به".ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحيأو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.