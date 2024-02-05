تبدا بهذا الموعد.. تحذيرات من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة.
وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار على أجزاء من جنوب وغرب المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع.
تجدد الأمطار على عِدّة مناطق نهاية الأسبوعووفق مؤشرات أولية، فهناك توقعات باتساع رقعة الأمطار
لتشمل العديد من المناطق الأسبوع القادم.
حوض علوي بارد يؤثر على المملكة كما يُتوقع بمشيئة الله أن يقترب حوض علوي بارد من
المملكة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، بحيث تتهيأ الفرصة يوم الأربعاء لتكاثر
كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل أمطار مُتفرقة على أجزاء من جنوب
الربع الخالي وتمتد لجنوب منطقة الرياض إداريًا.
فيما تتكاثر نشاط السُحب الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية بدءاً من يوم الأربعاء ويتسع رُقعتها بشكل إضافي مع نهاية الأسبوع على العديد من المُرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.