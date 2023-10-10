تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الكويتي ومركب عراقي.. ماذا حدث؟

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وقع تبادل إطلاق نار بين قوات حرس الحدود الكويتية ومركب عراقي في البحر، ما أدى إلى إصابة قائد المركب ونقله إلى أحد المستشفيات.





صياد عراقي اضافة اعلان



إصابة الصياد



وفي التفاصيل، نُقل صياد عراقي إلى المستشفى، تحت حراسة أمنية، جراء إصابته برصاص دورية تابعة لخفر السواحل، لاختراقه المياه الإقليمية في شمال البلاد، ورفضه الامتثال لرجال الأمن.وفي التفاصيل، فإن رجال خفر السواحل، وفي أثناء قيامهم بواجبهم عند جزيرة بوبيان، رصدوا طراداً عراقياً متجاوزاً الحدود، فطلبوا من قائده التوقف، إلا أنه لم يمتثل، ما دفعهم إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية استناداً إلى الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، إلا أن الطرف الآخر أشهر السلاح على أفراد الدورية، فتم توقيفه والسيطرة عليه.وقال مصدر أمني وفق صحيفة «الراي» إن الصياد تعرّض لإصابة، وتم طلب الطيران العمودي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حراسة أمنية.وفي وقت سابق، أوقف وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي 6 أطباء كويتيين عن العمل بينهم وزير سابق بسبب تجاوزات منها المتاجرة باللاريكا واستخدام منشآت صحية غير مرخصة.فرض غرامات:كما تم فرض غرامات على 20 شركة خالفت بنود التعاقد معها.العقوبات تشمل شركات:وفي وقت سابق، قام وزير الصحة بتوقيع 2176 غرامة على شركات كبرى متعاقدة مع وزارة الصحة.ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات شملت شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية، وشركات منفذة لخدمات صحية.وأضافت أن قيمة الغرامات التي وقعها وزير الصحة على هذه الشركات وفق صحيح الإجراءات التعاقدية بلغت حوالي 5.000.000 دينار كويتي.جاءت هذه الخطوة، والتي تعد المرة الأولى التي يصدر فيها هذا العدد من الغرامات، في إطار متابعة التطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية المبرمة مع هذه الجهات.الإجراءات التعاقديةكما جاءت تنفيذا لتعليمات د. العوضي بالالتزام بتطبيق صحيح الاجراءات التعاقدية، وإعمال الشروط الجزائية على نحوها الدقيق، صونا للمال العام، وحفظا لحقوق الدولة والوزارة، وبالتوافق مع تقارير الجهات الرقابية المختصة في البلاد.