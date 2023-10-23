الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تأهيل 70 ألف مبتعث من المواطنين في 17 دولة

استراتيجية الابتعاث
استراتيجية الابتعاث في المملكة
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يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تأهيل 70 ألف مبتعث سعودي يدرسون في 17 دولة لأسواق العمل.

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تطبيق مبادرة الابتعاث المبتدئ بالتوظيف

وتم تطبيق مبادرة الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في المشاريع النوعية والكبرى، لتحقيق مستهدفات الرؤية.


أفضل 39 مؤسسة تعليمية

وتتضمن مسارات الابتعاث مسار الرواد لأفضل 30 مؤسسة تعليمية لدرجة البكالوريوس والماجستير في جميع المجالات.
كما تشمل مسار البحث والتطوير لأفضل 200 مؤسسة في المجال، حسب التصنيفات العالمية ومختصة بدرجة الدكتوراه.


مسار إمداد للبكالوريوس والماجستير

وتتضمن مسارات الابتعاث أيضًا، مسار إمداد للبكالوريوس والماجستير في 186 مجالاً، في أفضل 200 مؤسسة تعليمية حسب التصنيفات العالمية، ومسارًا واعدًا للدكتوراه في 114 مجالاً.


أبرز أهداف البرنامج

1ـ تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال.
2ـ إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل محليًا وعالميًا.
3ـ دعم المشاريع الوطنية الكبرى الواعدة.


إستراتيجية الابتعاث

تشتمل إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على ثلاثة ركائز إستراتيجية، تتمثل الركيزة الأولى في التركيز على التوعية والإعداد للمبتعثين.
لتسليط الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم العلمية والعملية في الجامعات الدولية حسب المجالات المختلفة.


تطوير مسارات برامج الابتعاث

الركيزة الثانية تعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا من خلال الابتعاث للمسارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية.
وتأتي الركيزة الثالثة متمثلة في المتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين من خلال الإرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

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