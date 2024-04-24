"تأشير": 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول

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كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فهد العمود، أن "تأشير" تعتزم إنشاء أكثر من 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول قبل نهاية العام الحالي.





"تأشير" تعمل في مجال التأشيرات والسفر



190 مركزًا لـ "تأشير" في 45 دولة



وأوضح العمود في تصريحات لصحيفة "عكاظ"، على هامش منتدى العمرة والزيارة الذي يُقام حالياً في المدينة المنورة، أن "تأشير" تعمل في مجال التأشيرات والسفر تنفيذاً للأمر السامي بإنشاء وتشغيل مراكز خدمات التأشيرات حول العالم.وأضاف أن توجد "تأشير" توجد حالياً في أكثر من 45 دولة، بأكثر من 190 مركزاً.يُشار إلى أن "تأشير" تُعدّ شريكاً إستراتيجياً مع وزارة الحج والعمرة، في تقديم خدمات الحج من خلال منصة "نُسك" للأفراد، وذلك لموسم الحج الثاني على التوالي.