الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تأشير": 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول

فهد العمود الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر - تأشير
فهد العمود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فهد العمود، أن "تأشير" تعتزم إنشاء أكثر من 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول قبل نهاية العام الحالي.اضافة اعلان

"تأشير" تعمل في مجال التأشيرات والسفر

وأوضح العمود في تصريحات لصحيفة "عكاظ"، على هامش منتدى العمرة والزيارة الذي يُقام حالياً في المدينة المنورة، أن "تأشير" تعمل في مجال التأشيرات والسفر تنفيذاً للأمر السامي بإنشاء وتشغيل مراكز خدمات التأشيرات حول العالم.

190 مركزًا لـ "تأشير" في 45 دولة

وأضاف أن توجد "تأشير" توجد حالياً في أكثر من 45 دولة، بأكثر من 190 مركزاً.
يُشار إلى أن "تأشير" تُعدّ شريكاً إستراتيجياً مع وزارة الحج والعمرة، في تقديم خدمات الحج من خلال منصة "نُسك" للأفراد، وذلك لموسم الحج الثاني على التوالي.

اقرأ أيضا

"إرادة" بنجران تنفذ برنامجًا لتعزيز الدمج المدرسي للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

بشرى لأهالي الشرقية.. إطلاق مشروع "الدانة" لاستيعاب 10 آلاف ساكن

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟

عاجل.. الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات

بيان عاجل من الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook