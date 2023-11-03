تأجيل تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات 360 يومًا لتطوير المنصة الإلكترونية

أ أ
تقرر تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يومًا لتبدأ منتصف صفر
1446هـ، بعد إبداء اللجان المختصة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة
الإلكترونية.
وذكرت مصادر أن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل
المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوماً من تاريخ
نشرها بدلا من 180 يومًا، وفقًا لـ"عكاظ".
العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يومًا
وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقا للضوابط.
بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في
المركز. وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، مقرها مدينة الرياض.
منصة إلكترونية محددة
ومنحت الضوابط للجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات.
على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف،
والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف
الخدمات واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
اعتماد تصنيف الخدمات
يذكر أن اللجنة المشكلة للضوابط تنسق مع البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها
للكيانات التي تخضع لإشرافها، وذلك لتحديد آلية الإيقاف ووضع الضوابط اللازمة
ومراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها.
صلاحية إيقاف بعض الخدمات
وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.