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بين الصين والمملكة .. بدء تشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة ابتداءً من 16 أبريل

الطيران المدني (2)
الطيران المدني
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن "بيجين" و "جوازنو "و "شينزين" و الرياض.اضافة اعلان

 بدء تشغيل خطوط جنوب الصين الجوية:


ويأتي ذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و 3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من 16 أبريل 2024.
 وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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