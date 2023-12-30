السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بينهم 5500 امرأة و12 فقدوا شرفهم.. بيان عاجل من وزارة الداخلية عن ضبط عشرات الآلاف

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 6 / 1445 هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م حتى 14 / 6 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م، عن النتائج التالية:اضافة اعلان

إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم من قل وزارة الداخلية

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18553) مخالفًا، منهم (11503) مخالفين لنظام الإقامة، و(4315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2735) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1121) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(70%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

12 متورط في جريمة مخلة بالشرف

ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52919) وافداً مخالفًا، منهم (47411) رجلاً، و(5508) نساء.
خامسًا: تم إحالة (46077) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9542) مخالفًا.

تحذير وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

منها الرياض.. الدفاع المدني يصدر إنذارا أحمر على سكان 3 مناطق

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن المتزوج حديثا

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق بالمملكة

لـ10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض و6 مناطق

عاجل.. بالخطوات.. كيفية تغيير الصورة في جواز السفر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 8:26 م السبت، 09 ديسمبر 2023

مكافحة المخدرات: ضبط أردني بتبوك وسوري في الجوف

الأمن العام1 6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الداخلية 4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 1:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل... ضبط أكثر من 17 ألف في حملات أمنية بجميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

جامعة حائل
1:35 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف أكاديمية في جامعة حائل بمختلف التخصصات

وزارة التعليم
1:26 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

في دقائق معدودة.. خطوات طباعة شهادة دراسية جديدة بعد ضياع أو تلف ما لديك

أهم 10
1:08 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. شروط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية وإعفاء الأدوات المنزلية من الجمارك

مواقيت الصلاة
12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
3:12 م السبت، 30 ديسمبر 2023

شاهد.. تراكم أكوام البرد في شوارع بريدة والمعدات الثقيلة تتدخل لرفعها

فرص وظائف
3:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم

الباحة مطر
2:11 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بعد إعلان الإنذار الأحمر على الباحة.. الدفاع المدني لـ السكان: خذوا حذركم

درجة الحرارة - تحت الصفر - الارصاد - الطقس
2:10 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. تقترب من الصفر.. السودة تسجل أدني درجة حرارة اليوم بالمملكة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:44 م السبت، 30 ديسمبر 2023

تنبيه جديد حول صرف المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

وزارة الدفاع
1:27 م السبت، 30 ديسمبر 2023

لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط