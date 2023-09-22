السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بينها طلاء المركبات بالألوان وتغطيتها بالأعلام.. محظورات في اليوم الوطني

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مرور جدة
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بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، حذرت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة المواطنين والمقيمين من الإخلال بالأنظمة المرورية.اضافة اعلان

ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية

وأكدت حسب صحيفة "المدينة"، على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وعدم تجاوزها بما يعيق حركة السير والانسياب المروري.
وطالبت الجميع للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يحمل تاريخ الوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه.
وشددت على أنه لن يسمح بالتجاوزات المرورية وارتكاب المخالفات كطلاء المركبات بالألوان أو تغطية المركبات تغطية كاملة بالأعلام والصور، مما يؤدي إلى حجب الرؤية لمن بداخل المركبة.

عدم تشغيل الموسيقى بأصوات عالية الصاخبة

كما نوهت لعدم إزالة اللوحات وكتابة اليوم الوطني في موقع اللوحة، أو تشغيل الموسيقى بأصوات عالية الصاخبة أثناء سير المركبات أو التجمعات في المناطق غير المسموح بها، والتي تشهد ازدحاماً مستمرًا.

خطة مرورية محكمة على هذه المحاور

وأشارت إلى أنه تشارك الجميع فرحته العظيمة، وتساهم أيضاً في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية، وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي جدة وزائريها بوضع خطة ميدانية يشارك فيها كل منسوبي إدارة مرور محافظة جدة، مع تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الخطة المرورية، وتغطية كل المحاور المهمة داخل المحافظة، مع التركيز على المحاور التالية:
- منطقة أبحر.
- شارع حراء.
- طريق المدينة.
- طريق الحرمين.
- طريق الملك عبدالعزيز.
- منطقة الكورنيش الشمالي.
- منطقة الكورنيش الأوسط.
- شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وبينت أن مرور محافظة جدة لن يكون عائقاً في تحقيق الفرحة بهذا اليوم، وفي نفس الوقت لن تسمح بالتجاوزات التي من شأنها إرباك الحركة المرورية.

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