بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات

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نشر تقرير صادر عن موقع (world
index)، ترتيب الدول التي تعد قيادة السيارات فيها
خطرًا، اعتمادًا على عدد الوفيات في كل دولة جراء حوادث الطرق.
أخطر 10 دول في قيادة السيارات وأحدث التقرير ضجة كبيرة، بعد إعلانه احتلال لبنان المركز الأول لأخطر بلد
في العالم من حيث قيادة السيارات، فيما أتت الجزائر في الترتيب الـ16 من حيث
الخطورة.
ترتيب 60 دولة من حيث خطورة قيادة السياراتويعتمد موقع (world
index)، في تصنيفه على دراسة شركة (Global Positioning Specialists) التي أجرت
تحقيقاتها في 60 بلدًا، مستعينة بالإحصاءات الوطنية لكل منها.
لبنان والجزائر في قائمة أخطر الدول في قيادة السياراتوكشفت الدراسة أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على طرقات لبنان،
ارتفع إلى 22.6 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، ما يؤكد أن واقع السلامة المرورية في
لبنان مأساوي.
قائمة أكثر 10 بلدان خطورة في قيادة السيارات1. لبنان
2. أوروجواي
3. كولومبيا
4. كوستاريكا
5. اليونان
6. غواتيمالا
7. تشيلي
8. جمهورية الدومينيكان
9. إيطاليا
10. روسيا.