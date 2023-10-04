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صحيفة تواصل الالكترونية

"بيناتك.. حياتك".. إطلاق حملة حماية البيانات الشخصية

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حماية البيانات الشخصية
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أطلقت جامعة الملك سعود ممثلة في مكتب إدارة البيانات حملة حماية البيانات الشخصية تحت عنوان "بياناتك... حياتك"، تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني.اضافة اعلان

حملة حماية البيانات الشخصية

 وتأتي الحملة التي تطلقها الجامعة خلال الفترة من السابع وحتى السادس والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، في إطار سعيها لرفع الوعي لدى منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ، حول السياسات والنظم المُتبعة في المملكة لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى تشجيع الأفراد على الوعي بأهمية حماية بياناتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.

تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية

 

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نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق نظام حماية البيانات الشخصية ومواجهة التحديات المستمرة حول إدارة البيانات، من خلال تقديم الدعم والحماية الكاملة للبيانات لضمان بيئة آمنة ومحوكم.

حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمان الرقمي

 من جانبه أفاد رئيس مكتب إدارة البيانات بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن محمد، أن الحملة التي ينظمها المكتب تأتي في توقيت أصبحت فيه حماية البيانات من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والأفراد على حد سواء، نظراً لما تلاقيه البيانات من تهديدات وخروقات أمنية يترتب عليها تكاليف باهظة، ما يمثل تحذيرًا صارخًا للمؤسسات والأفراد حول أهمية حماية البيانات والحاجة الماسة لتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بها وإطلاق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمان الرقمي.

لقاءات توعية وورش عمل

 وأوضح أن الحملة ستتضمن عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية المعززة لقدرات منسوبي الجامعة في التعامل مع البيانات بطريقة آمنة وفعّالة في سبيل تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز تتضمن لقاءات توعية وورش عمل، إضافة إلى نشر محتوى معرفي ورسائل توعية عبر قنوات الجامعة الاتصالية والإعلامية الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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