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بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيغير الحياة خلال 5 سنوات

بيل جيتس
بيل جيتس
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توقع الملياردير الأمريكي بيل غيتس خلال مقابلة مع CNN ، أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي سوف يحدث تحولا للجميع في غضون السنوات الخمس المقبلة.اضافة اعلان

الذكاء الاصطناعي يغير الحياة خلال 5 سنوات

وأثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40 بالمئة من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا الجديدة تجلب الخوف ثم تأتي بالفرصة

ولا يختلف غيتس مع هذه الفكرة، ولكنه يعتقد أن كل تكنولوجيا جديدة تجلب الخوف بداية ثم تخلق "الفرصة الجديدة".

الذكاء الاصطناعي مثل االانتاجية الزراعية في 1900

وقال: "كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، ترافقت مع الخوف في البداية لكنها فيما بعد أدت لظهور العديد من الوظائف الجديدة"، كما نوه أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل.

دمج التكنولوجيا مع التعليم والطب شئ رائع

وأضاف إن التحسينات التي تم إدخالها على روبوتات الدردشة "شات جي بي تي" و "أوبن إي آي" كانت"مثيرة"، مضيفا أن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون "رائعا".

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