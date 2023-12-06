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بيان مهم من "الحياة الفطرية" حول رصد خليجي يصطاد كائنات فطرية

المركز الوطني للحياة الفطرية
المركز الوطني للحياة الفطرية
أ أ
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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم رصد المحتوى المنشور الذي يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد كائنات فطرية.
وقام المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية حياله

التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية

ودعا المركز الجميع إلى التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية على الرقم الموحد للمركز 19914.

السيطرة على تمساح طليق في الشوارع

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة السيطرة على "تمساح طليق" في أحد الشوارع بالمنطقة الشرقية، وفقا لبيان صدر عن المركز الأربعاء.
وقال المركز في بيانه: "بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع، لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز".

مقطع متداول لوجود التمساح في شوارع الشرقية

وتداولت وسائل إعلام سعودية ومغردون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر وجود تمساح في أحد الشوارع بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

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