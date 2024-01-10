بيان مهم لـ"الزكاة والضريبة الجمارك" بشأن ضريبة السلع الانتقائية

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دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير 2024م كحدٍ أقصى. اضافة اعلان





المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية



الزكاة والضريبة والجمارك



ماذا تعرف عن ضريبة السلع الانتقائية؟

