بيان من سفارة المملكة في بغداد بشأن وفاة مواطن ورفيقه الكويتي

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أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن حادثة العثور على جثتي مواطن سعودي وآخر كويتي.





وفاة سعودي وآخر كويتي اضافة اعلان



تعليق الخارجية الكويتية



وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذوبهم الصبروالسلوان.وفي وقت سابق، قال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.وأعرب الوزير عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع، راجياً من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.وأكد وزير الخارجية أن وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفاً بأن التنسيق جاري حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيراً الى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.وأشاد الوزير الكويتي بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.