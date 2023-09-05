بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

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أعلنت سفارة المملكة في طوكيو، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب اليابان.

وضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يوم السبت الماضي مدينة كوشيرو في اليابان.





سلامة المواطنين





09055833862

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:09055833862متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/x2sn0gHx2Y September 5, 2023

وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".وقالت السفارة إنها "تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 متمنية السلامة للجميع".





