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بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

زلزال
زلزال
أ أ
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أعلنت سفارة المملكة في طوكيو، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب اليابان.
وضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يوم السبت الماضي مدينة كوشيرو في اليابان.


سلامة المواطنين

وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".
وقالت السفارة إنها "تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 متمنية السلامة للجميع".



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