بيان من جمعية عون للبحث والإنقاذ بشأن مفقود ضرما بالرياض

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن أبطالها يقومون حاليًا بالجولة الثانية من عمليات البحث عن مفقود ضرماء بمنطقة الرياض.
🆘 تحديث 🆘— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) February 22, 2024
#من_الميدان
أبطال #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ في الجولة الثانية من عمليات البحث عن #مفقود_ضرماء بمنطقة #الرياض
نسال الله ان يحفظ المفقود ويرده سالما#المزاحمية#المشاعلة
#عون_في_عونك pic.twitter.com/SoeuMRkDAz
وأوضحت أنه حتى اللحظة لم تصل إلى أي معلومات تخص
المفقود، وأنه جاري البحث عنه متمنية له العودة إلى أهله بسلام.
وكانت الجمعية قد تلقت أمس بلاغًا عن مفقود ضرماء الرياض، حيث يبلغ من العمر ٢٦ سنة وهو مفقود من الأحد الماضي، وأنه تم العثور على مركبته دون العثور عليه.
بلاغ عن مفقود بالقرب من الشيحية بالمنطقة الشرقيةيأتي هذا بعد 24 ساعة فقد من إعلان فريق
"إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية
التابعة للمنطقة الشرقية
وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه
وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع "جمس سييرا ، م:٢٠١٧، اللون: فضي".