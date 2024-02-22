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بيان من جمعية عون للبحث والإنقاذ بشأن مفقود ضرما بالرياض

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فريق عون
أ أ
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أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن أبطالها يقومون حاليًا بالجولة الثانية من عمليات البحث عن  مفقود ضرماء بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

 

وأوضحت أنه حتى اللحظة لم تصل إلى أي معلومات تخص المفقود، وأنه جاري البحث عنه متمنية له العودة إلى أهله بسلام.
وكانت الجمعية قد تلقت أمس بلاغًا عن مفقود ضرماء الرياض، حيث يبلغ من العمر ٢٦ سنة وهو مفقود من الأحد الماضي، وأنه تم العثور على مركبته دون العثور عليه.

بلاغ عن مفقود بالقرب من الشيحية بالمنطقة الشرقية

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقد من إعلان فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية
وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه
وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع "جمس سييرا ، م:٢٠١٧، اللون: فضي".

 العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا

في الوقت نفسه، عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عامًا، مُتوفى داخل سيارته بمحافظة البدائع..

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