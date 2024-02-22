بيان من جمعية عون للبحث والإنقاذ بشأن مفقود ضرما بالرياض

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أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن أبطالها يقومون حاليًا بالجولة الثانية من عمليات البحث عن مفقود ضرماء بمنطقة الرياض.





وأوضحت أنه حتى اللحظة لم تصل إلى أي معلومات تخص المفقود، وأنه جاري البحث عنه متمنية له العودة إلى أهله بسلام.

وكانت الجمعية قد تلقت أمس بلاغًا عن مفقود ضرماء الرياض، حيث يبلغ من العمر ٢٦ سنة وهو مفقود من الأحد الماضي، وأنه تم العثور على مركبته دون العثور عليه.





بلاغ عن مفقود بالقرب من الشيحية بالمنطقة الشرقية



العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا



يأتي هذا بعد 24 ساعة فقد من إعلان فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقيةوأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعهوبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع "جمس سييرا ، م:٢٠١٧، اللون: فضي".في الوقت نفسه، عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عامًا، مُتوفى داخل سيارته بمحافظة البدائع..