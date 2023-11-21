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بيان من "أمانة جدة" بشأن رخص البناء لـ772 وحدة سكنية

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أمانة جدة
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أصدرت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، رخص البناء لـ 772 وحدة سكنية.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الوحدات السكنية تأتي ضمن مشروع "بوفارديا فيو" للمطور العقاري شركة الديار العربية للتطوير العقاري على مساحة بلغت 84.200.13م.

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إزالة مباني مهجورة على مساحة 20 ألف متر

في الوقت نفسه، أزالت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من العشوائيات بنطاق أبرق الرغامة على مساحة قدرت بـ 20 ألف متر مربع, في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأكدت أن الفرق الميدانية نفّذت حملة مشتركة بحي "الواحة" أسفر عنها رصد مبانٍ مهجورة وآيلة للسقوط, مؤكدًا استمرار البلدية في متابعة المخالفات البلدية لرفع مستوى المشهد الحضري.

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