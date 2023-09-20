بيان عاجل من سفارة المملكة في نيوزيلندا

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أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنها ستحصل على عطلة يوم الاثنين 25 من سبتمبر الجاري، وذلك عشية الاحتفال باليوم الوطني. اضافة اعلان

وجاء في تنويه السفارة الذي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لقرب موعد الاحتفالات باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023م، فإن السفارة تود التنويه لكافة المواطنين السعوديين والمراجعين الكرام أن السفارة ستكون في إجازة رسمية يوم الاثنين الموافق 25/9/2023م".

وأضافت: "وللحالات الطارئة لا قدر الله يمكن التواصل على الرقم التالي: 0064275922211. والرقم الموحد للمواطنين في الخارج: 920011114.



احتفال السفارة باليوم الوطني



وجاء في بيان منفصل للسفارة: "يسر سفارة المملكة العربية السعودية دعوة كافة المواطنين الكرام المتواجدين على الأراضي النيوزيلندية لحضور احتفال السفارة باليوم الوطني الـ 93، يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023م، على العنوان: قاعة (wellington club) مدينة ويلنجتون 88/4 The Terrace في تمام الساعة 12 ظهرًا".