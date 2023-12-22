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بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

براغ التشيك
الشرطة التشيكية
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نفت سفارة المملكة في التشيك، سقوط إصابات بين المواطنين السعوديين جراء حادثة إطلاق النار بجامعة تشارلز في براغ أمس الخميس، والذي أسفر عن سقوط 15 قتيلاً.اضافة اعلان
وجاء في بيان نشرته السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة جمهورية التشيك والذي تسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، تفيد السفارة أنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث".
وأضافت: "كما تعرب السفارة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية التشيك حكومةً وشعبًا إثر هذا الحادث، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

حادثة إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ

والخميس، أطلق طالب النار وقتل 14 شخصًا في جامعة تشارلز في العاصمة براغ.
وذكرت الشرطة، أن منفذ الهجوم الذي كانت بحوزته بندقية مرخصة ليس له سجل إجرامي، هو طالب في كلية الآداب بجامعة تشارلز، مشيرة إلى أنه قتل والده في منزل خارج العاصمة، قبل أن يأتي للمدينة.
وتلقت الشرطة معلومات عن نيته الانتحار، وكانت تبحث عنه في بناية أخرى في الجامعة كان من المفترض أن يحضر فيها محاضرة.
لكن مطلق النار توجه بدلاً من ذلك للمبنى الرئيس لكلية الآداب، الذي لا يبعد كثيرًا عن منطقة جذب سياحي.

إصابة إماراتي وزوجته في الحادث

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا إثر حادث إطلاق النار في التشيك.
ونشرت الوزارة بيانًا، جاء فيه: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ".
وأكدت الخارجية الإماراتية "حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".

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