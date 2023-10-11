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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من جامعة الإمام محمد بن سعود بشأن تصريحات أحد منسوبيها

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام
أ أ
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أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بيان عاجل بشأن تصرحيات أدلى بها أحد منسوبيها.

بيان عاجل من جامعة الإمام

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وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "رصدت جامعة الإمام مقطع فيديو متداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية؛ أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي".

اتخاذ الإجراءات القانونية


وأضاف "تؤكد الجامعة أن ما صدر لا يمثل وجهة نظر الجامعة، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر".



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