بيان عاجل من جامعة الإمام محمد بن سعود بشأن تصريحات أحد منسوبيها

أ أ

أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بيان عاجل بشأن تصرحيات أدلى بها أحد منسوبيها.





بيان عاجل من جامعة الإمام



اضافة اعلان

اتخاذ الإجراءات القانونية



رصدت #جامعة_الإمام مقطع فيديو متداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية؛ أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي، وتؤكد الجامعة أن ما صدر لا يمثل وجهة نظر الجامعة، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر. — المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود (@spokespersonIMU) October 11, 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "رصدت جامعة الإمام مقطع فيديو متداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية؛ أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي".وأضاف "تؤكد الجامعة أن ما صدر لا يمثل وجهة نظر الجامعة، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر".