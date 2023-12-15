بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

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كشف برنامج "سكني" عن استفادة 93,622 أسرة من البرنامج منذ بداية العام 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي.





90,837 أسرة سكنت مسكنها الأول اضافة اعلان



آلاف الأسر استفادت من باقات الدعم الاختيارية



طريقة الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية



تقديم 146,880 خدمة للمستفيدين



مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية



وأوضح في بيان له اليوم، أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام بلغ 90,837 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 11,073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8,122 أسرة بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر.وأكد أن هذه الباقات تمنح المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدًا من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر لمنازلهم.ودعا البرنامج الأسر الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونيًا من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ "سكني" من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.ويتيح "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 146,880 خدمة للمستفيدين الذين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال".كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa ، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين "199090" للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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