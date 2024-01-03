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بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

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المتهمان
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قبضت شرطة منطقة نجران على مواطنين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية، معرضين حياتهما وحياة الأخرين للخطر.

ضبط مواطنين أطلقا النار بالهواء:اضافة اعلان

وأضاف البيان الذي نشره الأمن العام عبر موقع "إكس" :" ضبط بحوزتهما سلاحان آخران ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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