بهذه النسب.. نجاح حملة "أمن تسلم" في خفض أسعار التأمين على المركبات

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حققت حملة "أمن تسلم" نجاحاً في توفير الخصومات التشجيعية وفقاً لمعايير التحفيز، ودورها في مكافأة الملتزمين بمزايا خدمة عدم وجود مطالبات تأمينية. اضافة اعلان

وعكست الحملة في نسختها الثانية أثارها الإيجابية على أهمية المحافظة على سجل تأميني خال من المطالبات التأمينية، فضلاً عن دورها في رفع مستوى ثقافة الوعي التأميني.





إطلاق المبادرات النوعية





الاستفادة من خدمة "أحقية"





رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات



وشهدت الحملة التي تم إطلاقها خلال شهر أغسطس تفاعلاً من قبل شركات التأمين حيث تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تركزت على تقديم خصومات تشجيعية مستحقة.وبلغت الخصومات نسب تتراوح ما بين %20 إلى 60% عند الالتزام بمواعيد تجديد وثائق التأمين في الوقت المطلوب، الأمر الذي حقق إقبالاً ملحوظاً على سرعة تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها.ودعت "نجم" إلى الاستفادة من خدمة (أحقية) ، والهادفة إلى تقديم حافز الخصم التشجيعي وتمكين المؤمّن لهم معرفة نسبة الخصم المستحقة عن طريق موقع أو تطبيق نجم.حيث بادرت "نجم" وبناء على التوجيهات والأنظمة المرعية بتحديث قواعد الحصول على خصم (أحقية)، بما يتيح للعملاء معرفة نسبة الخصم المستحقة قبل إصدار أو تجديد الوثائق التأمينية.وتتماشى حملة "أمن تسلم "مع استراتيجية "نجم" القائمة على تعميق دور قطاع التأمين في رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات، وزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات.وتحفيز أصحاب المركبات على شراء وثائق التأمين لحفظ حقوقهم وحمايتهم من تبعات الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بأهمية التأمين، وما يعكسه من أثار وفوائد على المستفيد.