بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية تستمر لعدة أيام

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.





حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر عدة أيام اضافة اعلان



أمطار غزيرة وسيول وبرد على هذه المناطق



انخفاض ملموس في درجات الحرارة



سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تبدأ بتساقط أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، وتستمر لعدة أيام.وأضاف أنه من المتوقع أن تتمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة ومكة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية ثم منطقة الرياض شماله ثم الرياض ثم جنوبها فالمنطقة الشرقية.وبين أن الحالة المطرية تمتد إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وأقصى غرب منطقة نجران من المملكة، وحتى نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن.وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.