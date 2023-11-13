الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية تستمر لعدة أيام

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حالة مطرية
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر عدة أياماضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تبدأ بتساقط أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، وتستمر لعدة أيام.


أمطار غزيرة وسيول وبرد على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع أن تتمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة ومكة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية ثم منطقة الرياض شماله ثم الرياض ثم جنوبها فالمنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وبين أن الحالة المطرية تمتد إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وأقصى غرب منطقة نجران من المملكة، وحتى نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن. 



وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.

سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.


في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

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