الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة الجوية الممطرة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار التقلبات الجوية والحالة الممطرة السادسة لموسم هذا العام على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

استمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تراكم السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق المدينة وحائل والجوف وشمال مكة جهة رابغ وغرب القصيم وشمال الشرقية.


أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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