بهذه المناطق.. الأمن يُوجه ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط 9 أشخاص لتهريبهم كميات من نبات القات



ضبط مقيم ومواطن لترويجهما المخدرات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

