بهذه المناطق.. الأمن يُوجه ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 240 كلجم من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
9 أشخاص لتهريبهم كميات من نبات القات
وفي
عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 9
مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كلجم من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
مقيم ومواطن لترويجهما المخدراتوقبضت
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن
لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.