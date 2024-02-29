الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بهذه المناطق.. الأمن يُوجه ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 240 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 9 أشخاص لتهريبهم كميات من نبات القات

وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مقيم ومواطن لترويجهما المخدرات

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

وزير التعليم: علينا الاستثمار بمعلمينا للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات (فيديو)

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق لـ10 مساءً

درجات الحرارة.. القريات تُسجل الصفر المئوي ومكة الأعلى بـ 35 مئوية

"الأوقاف": استرداد 1.5 مليار ريال لعدد من الأوقاف

خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 11:50 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

أفسد الخطة وأحبط التهريب.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم بهذه المناطق

GGM6fT8XMAE1HIF 11:37 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

فخ مُحكم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات 4:33 م الإثنين، 12 فبراير 2024

بخطة محكمة.. الأمن يُحبط تهريب كميات من المخدرات بعده مناطق

GF6F_2eXkAAI9zL 7:46 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف