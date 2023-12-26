بهذا الشرط.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية

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أعلن مجلس الوزراء أنه وفق اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة (لرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.



الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية اضافة اعلان



ولي العهد يرأس مجلس الوزراء



جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء



وخلال جلسته اليوم، قرر المجلي أن تكون المادة بالنص الآتي: "يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة".ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.