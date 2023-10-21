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بها 14 ألف شجرة.. مزرعة في وادي بن هشبل تدخل موسوعة "غينيس"

شجرة رمان
شجرة رمان
أ أ
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أسهمت تقنيات الري الحديثة والمساحة التي تجاوزت الـ3 ملايين متر مربع في تسجيل المزرعة النموذجية الإرشادية في وادي بن هشبل التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك كأكبر مزرعة على مستوى العالم من حيث المساحة.اضافة اعلان

تنوع المحاصيل

 وأظهرت جولة لـفريق وكالة الأنباء الرسمية"واس" في المزرعة تنوع المحاصيل الزراعية التي تحويها وتقنيات الري بالمياه المعالجة وطرق الاستفادة منها.
 وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بعسير أحمد بن محمد آل مجثل، أن اختيار هذه المزرعة الإرشادية البحثية كأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم بمساحة تجاوزت ٣ملايين و٢٠٠ ألف متر مربع، واحتوائها على ٥٠ حقلاً إرشادياً يتم فيها تطبيق أفضل الممارسات الزراعية والعلمية، كما يتم تطبيق أفضل الممارسات فيما يخص الري بالمياه المجددة والمعالجة ثلاثيًا والصالحة للري المقيد وغير المقيد.

14 ألف شجرة

 وأشار إلى أن المزرعة تضم حوالي ١٤ ألف شجرة تحتوي على 8 أصناف من الفواكه الموسمية التي تتميز بها منطقة عسير، إلى جانب 1000 شجرة سدر و٤٠٠ شجرة لوز، كذلك تحتوي على خمس مزارع محمية ومكيفة مخصصة للأبحاث.
 يشار إلى أن المزرعة تعتمد في الري على شبكة أوتوماتيكية لجميع المزروعات، وقياس درجة الحرارة التربة، وسرعة الرياح في الموقع، وكمية هطول الأمطار، ونسبة الرطوبة في التربة، من خلال المحطة المناخية بالمزرعة لزيادة كفاءة رعاية النباتات.
 وتضم المزرعة كذلك موقعًا خاصًا لزراعة الأشجار البرية والمحلية؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الموقع.

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