بنهاية دوام اليوم...بدء الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني

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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، بنهاية دوام اليوم الخميس بإجازة مدرسية مطولة هل الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ. اضافة اعلان





مدة الإجازة المطولة



10 إجازات رسمية للطلاب



جدول الإجازات المطولة



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



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وتستمر الإجازة المطولة، أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم الإثنين 18 ديسمبر.والإجازة المطولة هي الثالثة التي يحصل عليها الطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ.وحصل الطلاب على إجازة مطولة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين في 24 من سبتمبر الماضي. كما حصلوا على إجازة مطولة في 2 نوفمبر الماضي.وكشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ يوم الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.وتبدأ الإجازة المطولة المقبلة السبت 5 يناير 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 من الشهر نفسه.وستليها إجازة مطولة تبدأ يوم الأحد 24 من شهر شوال 1445، الموافق 3 من مايو 2024.وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.