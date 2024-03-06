بنسبة 105%.. 35 مليون مستفيد من محفظة خدمة ضيوف الرحمن التنموية

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وصل عدد المستفيدين من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن لدى الهيئة العامة للأوقاف 35.987.833 مستفيدًا بنسبة زيادة 105% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، بعد تأسيس المحفظة التي تضمنت عددًا من المشاريع.



مشاريع المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن



طلبات ترميم المساجد



وأسهمت هذه المشاريع، في الزيادة مثل منصة ترجمة الخطب التي سجلت عدد أصول محصورة للأوقاف بـ29549 أصولًا، وبنسبة زيادة 14%، في وقت بلغت فيه المنح 650 مليون ريال بنسبة زيادة 13% بسبب زيادة عدد المستفيدين.كذلك وصل عدد البلاغات عن أوقاف مجهولة 1350 بلاغًا بنسبة زيادة 125% بعد زيادة نشر قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة للعموم واعتماد عدد من الإجراءات أسهمت في تجويد معالجة البلاغات عن الأوقاف المجهولة، وفقا لـ"الوطن".في سياق متصل، أوضحت الهيئة أن عدد الدراسات والمعالجة لطلبات تسجيل أوقاف بلغ 4 آلاف طلب لتطوير الخدمة التقنية ورفع الكفاءة التشغيلية.كذلك بلغ عدد تراخيص الجمعيات الوقفية 14 جمعية بنسبة زيادة عن عام 2021 بلغت 17% لتغطية مناطق جغرافية جديدة، في المقابل بلغ عدد البرامج المقدمة للجمعيات 166 برنامجًا بنسبة زيادة 84% عن عام 2021م، وكان عدد الفرص التطوعية 119 فرصة بنسبة الزيادة 143%، بينما بلغ عدد المتطوعين 18711 بنسبة زيادة 267% عن عام 2021.أما عن عدد طلبات صيانة وترميم المساجد فقد بلغ، 538 مسجدًا بنسبة زيادة 896% بعد تأسيس المحفظة التنموية للمساجد، وتم إسناد خدمات صيانة المساجد التي تحت نظارة الهيئة إلى الجمعيات.وأسهم ذلك في زيادة المساجد التي تمت صيانتها، وبلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم 1.220 مليون مستفيد ونسبة الزيادة 77% وذلك عائد إلى زيادة التوجه للانتشار من خلال الاستثمار التقني للمشاريع النوعية، في وقت بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للسكن 5080 بزيادة 2%.