الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بنسبة 105%.. 35 مليون مستفيد من محفظة خدمة ضيوف الرحمن التنموية

ضيوف الرحمن
محفظة خدمة ضيوف الرحمن التنموية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وصل عدد المستفيدين من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن لدى الهيئة العامة للأوقاف 35.987.833 مستفيدًا بنسبة زيادة 105% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، بعد تأسيس المحفظة التي تضمنت عددًا من المشاريع.اضافة اعلان

مشاريع المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن

وأسهمت هذه المشاريع، في الزيادة مثل منصة ترجمة الخطب التي سجلت عدد أصول محصورة للأوقاف بـ29549 أصولًا، وبنسبة زيادة 14%، في وقت بلغت فيه المنح 650 مليون ريال بنسبة زيادة 13% بسبب زيادة عدد المستفيدين.
كذلك وصل عدد البلاغات عن أوقاف مجهولة 1350 بلاغًا بنسبة زيادة 125% بعد زيادة نشر قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة للعموم واعتماد عدد من الإجراءات أسهمت في تجويد معالجة البلاغات عن الأوقاف المجهولة، وفقا لـ"الوطن".
في سياق متصل، أوضحت الهيئة أن عدد الدراسات والمعالجة لطلبات تسجيل أوقاف بلغ 4 آلاف طلب لتطوير الخدمة التقنية ورفع الكفاءة التشغيلية.
كذلك بلغ عدد تراخيص الجمعيات الوقفية 14 جمعية بنسبة زيادة عن عام 2021 بلغت 17% لتغطية مناطق جغرافية جديدة، في المقابل بلغ عدد البرامج المقدمة للجمعيات 166 برنامجًا بنسبة زيادة 84% عن عام 2021م، وكان عدد الفرص التطوعية 119 فرصة بنسبة الزيادة 143%، بينما بلغ عدد المتطوعين 18711 بنسبة زيادة 267% عن عام 2021.

طلبات ترميم المساجد

أما عن عدد طلبات صيانة وترميم المساجد فقد بلغ، 538 مسجدًا بنسبة زيادة 896% بعد تأسيس المحفظة التنموية للمساجد، وتم إسناد خدمات صيانة المساجد التي تحت نظارة الهيئة إلى الجمعيات.
وأسهم ذلك في زيادة المساجد التي تمت صيانتها، وبلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم 1.220 مليون مستفيد ونسبة الزيادة 77% وذلك عائد إلى زيادة التوجه للانتشار من خلال الاستثمار التقني للمشاريع النوعية، في وقت بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للسكن 5080 بزيادة 2%.


اقرأ أيضا

بعد إنقاذه بالطيران العمودي.. وفاة مفقود موقق في طريقه إلى المستشفى

مدير عام الجوازات يفتتح المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

تنبيه من قطار الحرمين .. ماذا سيحدث بمحطة المدينة المنورة؟

ضربة استباقية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين إلى المملكة داخل شاحنة موز

الداخلية تطلق برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالشراكة مع جامعات عالمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

توسعة نطاق الاتصالات بالمسجد الحرام 2:50 ص السبت، 02 مارس 2024

توسيع نطاق شبكة 5G في المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان

GHlV8iaWgAAqe3y 7:07 م الجمعة، 01 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. تنبيه لـ"الحج والعمرة" بشأن استخدام المرافق في الحرمين الشريفين

ضيوف الرحمن 11:02 م الإثنين، 19 فبراير 2024

وصول الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة وتأدية مناسك العمرة

طريق جدة 10:20 م الإثنين، 19 فبراير 2024

طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن