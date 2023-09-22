الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بمناسبة اليوم الوطني.. تعرف على محظورات استخدام العلم السعودي

العلم السعودي
العلم السعودي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، عن محظورات استخدام العلم السعودي.


7 محظورات

وفيما يلي قائمة محظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه بحسب وزارة الداخلية:اضافة اعلان
1- يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
2- يجب ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يحظر استخدامه بأى صورة قـد تهينه أو تعرضه للتلف، بما فى ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.
3- يجـب ألا يوضع على العلـم أي شعار إلا في حالـة العلـم الخـاص بخـادم الحرميـن الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.
4- يحظر رفع علم الملكة باهت اللـون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدح لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
5- يحظر استعمال العلـم المملكـة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأى غـرض آخر غير ما نص عليه نظاما.
6- يجب ألا يحفـظ العلـم في مكـان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه، كما يجب ألا يثبت أو يشد على السارية بل يكـون دائـمـا واقـفا وحر الحركة.
7- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، كما يجب الامتناع عن تزيين أطرافه أو وضع أى إضافات عليه بأي صورة كانت.
8. يجـب ألا يرفع العلم بشكل مقلوب أبدا مهما كانت الظروف، كما يحظر تنكيـس علـم المملكـة أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.


اقرأ أيضا

اسكان الحجاج
1:46 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

فحص نصف مليون غرفة لإسكان مليوني حاج.. ولا ترخيص للمباني الشعبية

سمو أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
11:34 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

رياح مثيرة للأتربة والغبار
9:22 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول بمكة وجازان ورياح نشطة متربة على 8 مناطق

الحقيل
12:40 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزير الشؤون البلدية: تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

اقرأ أيضا

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

حرس الحدود يحبط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:02 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

الداخلية 1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

أخبار السعودية 4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

أخبار السعودية 4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

اقرأ أيضا

أبشر
9:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توضيح من منصة أبشر بشأن استرداد رسوم التوصيل

الطقس - الرياض - سحب - امطار
9:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

الجوازات
8:52 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الجوازات تكشف عن 15 خدمة تقدمها عبر منصة أبشر

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
2:09 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
1:42 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: بلادنا سباقة للخير ودعواتنا لإخواننا في المغرب وليبيا (فيديو)

العلم السعودي
12:48 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بمناسبة اليوم الوطني.. تعرف على محظورات استخدام العلم السعودي

الاكتئاب
12:29 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

7 عادات صحية تقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بالاكتئاب

المملكة عقود من الرفعة والسؤدد
11:56 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

في يومها الوطني الـ 93.. المملكة عقودٌ من الرفعة والسؤدد

سمو أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
11:34 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93