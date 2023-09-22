بمناسبة اليوم الوطني.. تعرف على محظورات استخدام العلم السعودي

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كشفت وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، عن محظورات استخدام العلم السعودي.





7 محظورات



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وفيما يلي قائمة محظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه بحسب وزارة الداخلية:1- يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.2- يجب ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يحظر استخدامه بأى صورة قـد تهينه أو تعرضه للتلف، بما فى ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.3- يجـب ألا يوضع على العلـم أي شعار إلا في حالـة العلـم الخـاص بخـادم الحرميـن الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.4- يحظر رفع علم الملكة باهت اللـون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدح لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.5- يحظر استعمال العلـم المملكـة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأى غـرض آخر غير ما نص عليه نظاما.6- يجب ألا يحفـظ العلـم في مكـان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه، كما يجب ألا يثبت أو يشد على السارية بل يكـون دائـمـا واقـفا وحر الحركة.7- يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، كما يجب الامتناع عن تزيين أطرافه أو وضع أى إضافات عليه بأي صورة كانت.8. يجـب ألا يرفع العلم بشكل مقلوب أبدا مهما كانت الظروف، كما يحظر تنكيـس علـم المملكـة أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.