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بمناسبة اليوم الوطني الـ93 .. الجوازات تطلق ختماً خاصاً عبر المنافذ الدولية

الجوازات
الجوازات
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احتفاءً بتوحيد المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

اليوم الوطني للمملكة:

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ويوافق اليوم الوطني الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.
وزارة الداخلية في اليوم الوطني:
وكان مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض قد تزين باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
 ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميز به من تصميم هندسي جذاب ومميز، ازداد تألقًا بعد اكتسائه اللون الأخضر.


معارض وعروض عسكرية:


 يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ93 بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعاراً لحاضر آمن في وطن مزدهر.

وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اليوم السبت 23 من سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني.

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