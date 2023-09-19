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بمعدل 2709 سنويًا.. النقل تصدر 7 تراخيص يوميًا لتأجير السيارات

تأجير السيارات
تأجير السيارات
أ أ
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أصدرت وزارة النقل 2709 تراخيص لتأجير السيارات، خلال العام الماضي، وبما يعادل 7 تراخيص يوميًا، لأنشطة تأجير السيارات بجميع فئاتها.اضافة اعلان
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للنقل العام أن تراخيص تأجير السيارات كانت الأعلى من بين جميع التراخيص التي أصدرتها الوزارة.


766 ترخيص وسيط شحن

وتأتي تراخيص وسيط شحن 766 ترخيصًا في المرتبة الثانية، وسجلت تراخيص الخدمات اللوجستية 764 ترخيصًا بمعدل نمو 955%.
بينما جاء عدد تراخيص النقل المتخصص بـ 405 ترخيصًا بمعدل نمو بلغ 256.3 %. سنويًا.


تراخيص أجرة المطار الأعلى نموًا

وسجلت أغلب التراخيص الصادرة من قبل الوزارة نموًا كبيرًا، كان أعلاها في تراخيص أجرة المطار والتي بلغ النمو فيها 1200%.
وجاء بعدها نشاط نقل وسحب المركبات بنسبة نمو 1100%، ثم تراخيص النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية والتي سجلت نموًا بنسبة 640%.


وسيط تأجير السيارات

وسجل ترخيص وسيط تأجير السيارات نموًا بنسبة 525%، ثم تراخيص توجيه مركبات نقل البضائع التي سجلت نموًا بنسبة 392.9%.

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