بمشاركة 52 جهة .. 700 ألف ساعة عمل يبذلها المتطوعون لخدمة المصلين بالمسجد النبوي

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كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الفرق التطوعية نفذت 747549 ألف ساعة تطوعية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي. اضافة اعلان





700 ألف ساعة تطوعية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي



تقديم مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية والميدانية



وأوضحت أن الساعات التطوعية تم تنفيذها خلال العام الحالي 2023 م، لتهيئة وتوفير مختلف الخدمات ليؤدون الصلوات بيسر وطمأنينة.وأكدت ان 27880 متطوعاً ومتطوعة في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي والساحات، نفذوا أكثر من 295 فرصة تطوعية في مختلف التخصصات.وبينت أن الفرص التطوعية شملت 151 فرصة تطوعية لدى الرجال، و 144 فرصة تطوعية في قسم النساء، تضمنت تقديم مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية والميدانية، وذك على النحو التالي:1 - مساندة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.2 - قديم خدمات الإرشاد المكاني للمصلين بعدة لغات، بإشراف ومتابعة من ، وبالتنسيق والتكامل مع 52 جهة حكومية وأهلية مشاركة في تنفيذ الأعمال التطوعية .