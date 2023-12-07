الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 52 جهة .. 700 ألف ساعة عمل يبذلها المتطوعون لخدمة المصلين بالمسجد النبوي

196220-1654006
الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الفرق التطوعية نفذت 747549 ألف ساعة تطوعية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي.اضافة اعلان

700 ألف ساعة تطوعية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي

وأوضحت أن الساعات التطوعية تم تنفيذها خلال العام الحالي 2023 م، لتهيئة وتوفير مختلف الخدمات ليؤدون الصلوات بيسر وطمأنينة.
وأكدت ان 27880 متطوعاً ومتطوعة في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي والساحات، نفذوا أكثر من 295 فرصة تطوعية في مختلف التخصصات.

تقديم مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية والميدانية

وبينت أن الفرص التطوعية شملت 151 فرصة تطوعية لدى الرجال، و 144 فرصة تطوعية في قسم النساء، تضمنت تقديم مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية والميدانية، وذك على النحو التالي:
1 - مساندة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - قديم خدمات الإرشاد المكاني للمصلين بعدة لغات، بإشراف ومتابعة من ، وبالتنسيق والتكامل مع 52 جهة حكومية وأهلية مشاركة في تنفيذ الأعمال التطوعية .


"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن


اقرأ أيضا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

7666666666666
10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
10:02 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

درجات الحرارة اليوم.. العظمى 34 بمكة والصغرى 5 في السودة

أهم 10
9:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

اقرأ أيضا

الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

"الحصيني": اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء وهذه أهم ظواهرها

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

عاجل.. إيقاف النقل والتكليف لمنسوبي الصحة العامة حتى هذا الإشعار

عاجل.. عقوبة صارمة ضد انتحال صفة معاق.. تعرف على التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

مواقيت الصلاة 12:15 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

السبت 4 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

المسجد النبوي 6:04 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

خلال أسبوع.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٦ ملايين مصلٍّ وزائر

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:20 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

أعلاها 34 وأقلها 8.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

اقرأ أيضا

وزير الخارجية
2:26 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

الإجازة المطولة
2:00 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتواريخ.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
1:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

ا
11:32 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بالأسماء.. الفائزون الـ 6 في انتخابات "غرفة المدينة المنورة"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة احكام
11:04 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

7666666666666
10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام

أهم 10
9:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
9:18 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

أبشر
9:02 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445