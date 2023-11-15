الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 50 جهة.. انطلاق "منتدى مسك العالمي" بـ 100 جلسة حوارية

7867 6
منتدى مسك العالمي
أ أ

تنطلق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم الأربعاء تحت شعار "فكّر وأثّر" حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.اضافة اعلان


الآن يبدأ مستقبل الشباب

 ويفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ أولى جلسات المنتدى بعنوان: "الآن يبدأ مستقبل الشباب" حيث سيُسلّط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل.

مشاركة شركاء استراتيجيين

 وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة "stc"، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات "جينيسس".
 كما يُساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري آبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة "LVMH"، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي "تلفاز".


أكثر من 100 جلسة حوارية

 ويشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديون ورؤساء تنفيذيون ومؤثرون محليون وعالميون، من بينهم: سمو الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان، والكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، والفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي، ونجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم.

منتدى مسك العالمي حلقة وصل

 ويُمثّل منتدى مسك العالمي حلقة وصل بين الشباب الطموح، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين؛ بمشاركة منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدارس الرياض ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار).


تقديم ما يزيدُ عن 50 ورشة عمل

 ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيدُ عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريًا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يُحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.

اقرأ أيضا

ابراج سكنية
2:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

نظام نور
1:10 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

ع98089
12:56 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ارتكبا هذه الجريمة.. "التجارة" تشهِّرُ بمواطن ومقيم في الرياض

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
12:28 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل إلى نحو 495 مليون ريال

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى من "الموارد": إطلاق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

منها مكة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأجيل الاختبارات وحقيقة عودة المساعدة المقطوعة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تدريب المواطنين 7:38 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

مليون مواطن متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

image 1:33 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

بهذا الموعد.. خبير طقس يُبشر سكان الرياض باعتدال الأجواء

وزارة الحج والعمرة 12:37 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

قرار مهم من "الحج" بشأن تأشيرة الزيارة الإلكترونيّة للمعتمرين الأتراك

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي 11:41 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لكافة المؤهلات.. المستشفى التخصصي يطرح 149 وظيفة

اقرأ أيضا

درجات الحرارة - الشتاء
9:50 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

30 في مكة والمدينة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

F-8hq7-W4AAJrsl
9:32 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

اليوم وغدًا.. تحذيرات من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

السكري
9:12 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بسبب عادات النوم.. هؤلاء النساء أكثر عرضة للأمراض القاتلة

الدكتور سعد الخثلان
8:43 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ابراج سكنية
2:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

نظام نور
1:10 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:05 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من "الموارد": إطلاق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

ع98089
12:56 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ارتكبا هذه الجريمة.. "التجارة" تشهِّرُ بمواطن ومقيم في الرياض

حساب المواطن - التسجيل
11:34 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطن

أهم 10
10:27 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأجيل الاختبارات وحقيقة عودة المساعدة المقطوعة