الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 40 دولة.. "البيئة": انطلاق الدورة الـ40 للمعرض الدولي السعودي

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وزارة البيئة
أ أ
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أعلنت وزارة البيئة انطلاق الدورة الـ40 للمعرض الزراعي السعودي والمؤتمر التجاري الدولي؛ بمشاركة 40 دولة، وتجمع 420 جهة.

ابتكارات حديثة 

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وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في القطاع الزراعي تحت منصة واحدة.


المجالات المستهدفة:



التقنيات الزراعية

الصناعات الغذائية

الأغذية العضوية

الدواجن

الماشية والألبان

المطاحن والأعلاف

الاستزراع المائي

تغليف الأغذية

الخدمات البيطرية


في سياق متصل، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على خطة استراتيجية لإنشاء منظومة بحثية وابتكارية فعالة تعزز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها تطوير أداء قطاعات المنظومة.
أوضح ذلك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، وقال إن الوزارة وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تتعاونان لإطلاق مبادرة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية.

المراكز البحثية والأوساط الأكاديمية
وأضاف أن المبادرة تأتي كمظلة وطنية ومنتدى يجمع بين شركاء من القطاع العام والخاص والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية والجهات غير الربحية.
وتهدف إلى مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون وإقامة روابط بين الأعضاء، بالإضافة لعملها كمنصة موحدة لصياغة سياسات تدعم البحث والابتكار في نظام الزراعة والأغذية.
 جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الثورة الصناعية الرابعة بعنوان: "تعزيز الابتكار من خلال التأثير الجماعي من أجل التنمية المستدامة".

تطوير خارطة طريق لنشر التقنيات
موضحًا أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير خارطة طريق لنشر التقنيات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الملحة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
حيث تركز الوزارة معظم جهودها ومواردها على التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، ودعم تسويق وتوطين التقنيات.
 وأكد أن تعزيز الشراكات التعاونية بين الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص ومؤسسات البحث، أمر ضروري لاستدامة ابتكار التقنيات الزراعية.

وضع رؤية مشتركة للابتكار
وذلك من خلال وضع رؤية مشتركة للابتكار، وإنشاء منصات للحوار عبر تنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي العالمي.
 وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، على تمكين تقنيات الثورة الصناعة الرابعة من خلال التحول الصناعي والابتكار لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، والسعي نحو التحول الرقمي كجزء من مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

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