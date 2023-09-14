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بمشاركة 35 جهة.. "الأرصاد" يُطلق حملة "ما توقعت"

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حملة ما توفعت
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دشّن المركز الوطني للأرصاد اليوم ، في مقره الرئيسي بجدة، حملة "ما توقعت" الإعلامية لتوعية المجتمع بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية.اضافة اعلان

أهداف حملة "ما توقعت" 

وتأتي الحملة لضرورة متابعة حالة الطقس بشكل مستمر للوقاية من المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة،بمشاركة 35 جهة حكومية وأهلية، بهدف:
 1 - زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية متابعة توقعات الطقس.
2 - توفير توجيهات ونصائح للتصرف السليم في حالات الطقس السيئ.
3 - فهم المخاطر الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، وتعزيز السلامة العامة من خلال التحذير من المخاطر الجوية المحتملة.
 وتسعى إلى تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات الجوية المفاجئة، وبث روح التعاون والتكاتف في المجتمع لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتلقي التحذيرات المبكرة.
 وتأتي أهمية الحملة كونها مبادرة تستخدم إستراتيجية التشويق لجذب الانتباه وزيادة الوعي بالمخاطر الطقسية، كما أن مشاركة المجتمع بجميع فئاته في هذه الحملة ستكون لها فوائد عديدة.

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