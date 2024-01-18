بمشاركة 24 مزارعا و 10 أركان حكومية.. تدشين مهرجان البن الثاني في الباحة

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دشَّن محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان البُن الثاني بالمحافظة, بمشاركة 24 مزارعاً، و 10 أركان حكومية، و 5 أسر منتجة وريفية. اضافة اعلان





أهمية مهرجان البُن الثاني:



إنشاء أول مدينة لزراعة البُن في المملكة



وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني, أن إقامة مهرجان البُن الثاني هو أحد خطوات تعزيز وتنمية زراعة البُن بالمنطقة الذي ينتشر في جنوب المملكة بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل خاص.ويوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 24 ألف شجرة من أجود أنواع البُن السعودي، منوهاً بجهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية.كما أشاد بحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت 13500 شتلة استفاد من المبادرة 117 مزارعاً حتى الآن.وأشار إلى أن إنشاء أول مدينة لزراعة البُن في المملكة بمنطقة الباحة كان على مساحة إجمالية 1,662,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف شجرة؛ مما سيرفع من حجم الإنتاج العام للبن السعودي في المملكة إلى 100%.وتقدم الوزارة عبر "برنامج ريف" دعماً مادياً غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج, حيث يستهدف البرنامج 8 قطاعات زراعية؛ منها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن السعودي.