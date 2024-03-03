بمزايا هائلة.. تدريب منتهي بالتوظيف في عشرات التخصصات المهمة

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كشف صندوق التنمية الصناعية، ممثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن بدء التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م.

وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.





تدريب منتهي بالتوظيف في عشرات التخصصات المهمة

مسارات لبرنامج



المزايا المقدمة للمرشحين



الشروط العامة



1- نخب الائتمان:- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.2- برنامج نخب داراست السوق:البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.3- نخب المهندسين:- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.- مكافأة شهرية.- مكافأة أداء سنوية.- بدل سكن وبدل نقل.- اكتساب خبرات مميزة.- التطوير الشخصي والمهني.- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.





التفاصيل







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طريقة التقديم



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