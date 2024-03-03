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بمزايا هائلة.. تدريب منتهي بالتوظيف في عشرات التخصصات المهمة

صندوق التنمية الصناعية
برامج نُخب التدريبية لعام 2024
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كشف صندوق التنمية الصناعية، ممثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن بدء التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م.

وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تدريب منتهي بالتوظيف في عشرات التخصصات المهمة
مسارات لبرنامج

1- نخب الائتمان:
- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
2- برنامج نخب داراست السوق:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
3- نخب المهندسين:
- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.

المزايا المقدمة للمرشحين

- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- اكتساب خبرات مميزة.
- التطوير الشخصي والمهني.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.

الشروط العامة

1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.
2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.
3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.


التفاصيل

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هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟

- عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه الكرام.

موعد التقديم

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/09/11هـ الموافق 2024/03/21م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

برامج نُخب

وامتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية وخبراته المتراكمة، التي تزيد عن 48 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج "نُخب".


وتهدف البرامج إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، لتلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي حيث يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب النظري والعملي.

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