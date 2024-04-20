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بلدية الظهران تضبط 30 مخالفة في 90 موقعًا سكنيًا خلال جولة رقابية

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بلدية الظهران
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رصدت بلدية الظهران 30 مخالفة في 90 موقعًا سكنيًا خلال جولات رقابية مكثفة شملت المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيها للتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية.اضافة اعلان
جاء ذلك ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

المحافظة على المظهر العام:

وأكدت البلدية أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات، من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية.

مخالفات بنائية:

وأشارت، إلى أن المخالفات التي رصدت تمثلت في عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل، وعدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة.
كما تضمنت المخالفات زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية.
ودعت البلدية جميع أهالي مدينة الظهران إلى التعاون معها في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وذلك من خلال الالتزام بمعايير البناء المعتمدة والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بأي أعمال إنشائية.

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