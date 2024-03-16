بكل سهولة في شهر رمضان.. إنهاء إجراءات المسافرين بمطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد

أ أ

يعمل منسوبو المديرية العامة للجوازات على إنهاء إجراءات المسافرين في منفذي جسر الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اللذين يشهدان زيادة في عدد المسافرين خلال شهر رمضان المبارك الحالي، من خلال اعتماد منصات الجوازات على التقنيات الحديثة التي تسهم في سرعة الإنجاز بما يضمن جودة الخدمة المقدمة.



جوازات جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي:

ويضاعف العاملون بجوازات جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي جهودهم في استقبال المسافرين عبر منصات القدوم والمغادرة، والعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات بكل دقة واحترافية وسهولة، مؤكدين حرصهم على خدمة المسافرين بسرعة وتسهيل الدخول والمغادرة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار.كما يجري استقبال المعتمرين بأكثر من 10 لغات لإرشادهم داخل أقسام الجوازات واستقبالهم والتخاطب معهم وتسهيل إجراءاتهم.وتابعت عدسة " واس" انسيابية العمل وسرعة تقديم الخدمات للمسافرين والجهود التي يبذلها منسوبو الجوازات بالمنفذين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين في جميع الأوقات على مدار الساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك.