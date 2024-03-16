الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بكل سهولة في شهر رمضان.. إنهاء إجراءات المسافرين بمطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد

مسافرين
جوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يعمل منسوبو المديرية العامة للجوازات على إنهاء إجراءات المسافرين في منفذي جسر الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اللذين يشهدان زيادة في عدد المسافرين خلال شهر رمضان المبارك الحالي، من خلال اعتماد منصات الجوازات على التقنيات الحديثة التي تسهم في سرعة الإنجاز بما يضمن جودة الخدمة المقدمة.اضافة اعلان

جوازات جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي:


ويضاعف العاملون بجوازات جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي جهودهم في استقبال المسافرين عبر منصات القدوم والمغادرة، والعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات بكل دقة واحترافية وسهولة، مؤكدين حرصهم على خدمة المسافرين بسرعة وتسهيل الدخول والمغادرة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار.
كما يجري استقبال المعتمرين بأكثر من 10 لغات لإرشادهم داخل أقسام الجوازات واستقبالهم والتخاطب معهم وتسهيل إجراءاتهم.
وتابعت عدسة " واس" انسيابية العمل وسرعة تقديم الخدمات للمسافرين والجهود التي يبذلها منسوبو الجوازات بالمنفذين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين في جميع الأوقات على مدار الساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا

المسند يحذر: حبات البرد تكون قاتلة ومدمرة في هذه الحالة (فيديو)

عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

الأحد 7 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ضبط مواطنين لترويجهما مخدر "الشبو"

منها "المسعف المترجم".. 170 متطوّعًا ومتطوعة من سواعد الصحة داخل الحرم المكي وقطار الحرمين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحري 5:10 م السبت، 09 مارس 2024

الحري الأكثر طلبا بـ 2000 ريال.. إقبال كبير على شراء الأنعام بأسواق الباحة قبيل شهر رمضان

مدير الأمن لعام مؤتمر العمرة في رمضان 4:43 م السبت، 09 مارس 2024

عاجل.. مدير الأمن العام: تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين في شهر رمضان (فيديو)

علم المملكة 1:14 م السبت، 09 مارس 2024

المملكة ترحب بتبني مجلس الأمن قراراً لوقف القتال في السودان خلال رمضان

GIKHcqnWMAAMlgr 12:30 م السبت، 09 مارس 2024

قبل رمضان.. 10 آلاف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية