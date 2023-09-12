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بقرار وزاري.. تعديل اللائحة التنفيذية للمقيّمين المعتمدين

وزير المالية محمد الجدعان
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.اضافة اعلان
وتحل اللائحة الجديدة محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 3/ 12/ 1441هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.


مسيرة التطور التنظيمي

وتأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتواءم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي.
وتأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 22/ 11/ 1444هـ، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها.
كما تضمن قرار وزير المالية عددًا من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.


الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره لمعالي الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة.


نشر مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية

يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع).
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

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