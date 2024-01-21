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بـ8 مسارات.. افتتاح مشروع نفق الدرعية الرابط بين الدائري الغربي والشمالي للرياض (فيديو)

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افتتاح مشروع نفق الدرعية
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أعلنت شركة الدرعية عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية لنفق الدرعية الجديد الواقع في مخرج 38 بطريق الدائري الغربي الذي يربط مدينة الرياض بمنطقة الدرعية التاريخية.

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افتتاح مشروع نفق الدرعية الرابط بين الدائري الغربي والشمالي للرياض 

 وذلك من خلال حفل أقيم داخل النفق، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ووكيل أمانة منطقة الرياض للتشغيل والصيانة المهندس أحمد البلوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو.



 وبدأت شركة الدرعية قبل عامين العمل على إنشاء وتطوير البنية التحتية لنفق الدرعية الذي يضم 8 مسارات، حيث يمتد طول النفق على مسافة 435 مترا، كما استغرق العمل على النفق أكثر من 7 ملايين ساعة عمل، فيما يسمح بمرور أكثر من 10.280 مركبة في الساعة الواحدة.

 

تسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية

 ويسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية في الدرعية، وانسيابية حركة المرور منها وإليها، إضافة إلى سهولة تنقل السكان والزوار، حيث تم العمل على تطوير البنية التحتية للنفق بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزاة الداخلية وأمانة منطقة الرياض، وكافة الجهات ذات العلاقة.

 

نفق الدرعية، الذي تم تنفيذه وفق تقنيات متطورة

 ويمثل نفق الدرعية، الذي تم تنفيذه وفق تقنيات متطورة حلقة وصل بين مشروع الدرعية والطريق الدائري الغربي والعاصمة الرياض، مما يسهل الوصول إلى المواقع والوجهات التراثية والسياحية في الدرعية مثل حي الطريف التاريخي، وفندق باب سمحان، ومطل البجيري.


 كما سيتضمن في أعلى نفق الدرعية أحد أكبر الحدائق في المملكة والتي تمتد من الدرعية التاريخية عبر جادة الملك سلمان "البوليفارد" وتنتهي في جامعة الملك سعود، والتي تعكس تجربة عيش رحلة الماضي بالحاضر لزوار الدرعية.

 

الحفاظ على المشهد الثقافي والتاريخي للمدينة

 وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، التزام الدرعية بتعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الخدمية المحيطة بها، للترحيب بالزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، مع الحفاظ على المشهد الثقافي والتاريخي للمدينة، بهدف إبراز الدرعية على الخريطة العالمية كمركز تاريخي وثقافي، وتعزيز الاعتراف بها كمنطقة جذب رئيسية في جميع أنحاء العالم.


 وقال: الانتهاء من بناء وتطوير الموقع نتيجة عامين من الجهد والتعاون البناء والمتواصل مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وهو ما يؤكد التزام الدرعية بالعمل على كل ما من شأنه التقدم والتطور"."

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