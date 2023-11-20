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بـ34.2 ملم.. الشرقية تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بالمملكة

أمطار وسيول بالمملكة
أمطار وسيول
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سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بين 12 منطقة بالمملكة شهدت هطول كمياتٍ متفاوتة من الأمطار أمس الأحد، حيث سجّلت 34.2 ملم في القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن.اضافة اعلان
 فيما سجّلت الرقعي 18.2 ملم، والخفجي 14.4 ملم، وحرس الحدود بالرقعي 13.6 ملم، وأم الشفلح بالقرية العليا 8.8.

كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة

 جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 131 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف".

131 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي

 وفي بقية المناطق، سجّلت الباحة 25.0 ملم في مدينة الباحة، و20.2 ملم في المخواة، و19.4 في بلجرشي.
وادي الفرع الأعلى مطرًا في المدينة
وفي المدينة المنورة سجّلت الحمنة بوادي الفرع 22.0 ملم، ووادي الفرع 10.8 ملم، ومهد الذهب 6.0 ملم.

جدة تتصدر مدن منطقة مكة

فيما سجّلت مكة المكرمة 19.6 ملم في الخمرة بجدة، و17.0 ملم في حي الأمير فواز بجدة، و 15.6 في الرصيفة بمكة، و14.2 في حي الجامعة.
 وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان 18.0 ملم في مدينة جازان. وتسجيل القصيم 17.2 ملم في الأبرق بالبدائع، و12.5في مطار القصيم، و10.2ملم في كلٍ من بريدة وعنيزة، و10.0في الرس.
 فيما سجّلت منطقة الرياض 17.0 في الحريّق بشقراء، و12.8 ملم في الغاط، و12.0 ملم في مزارع خروب بشقراء، و11.8 ملم في عرجاء بالدوادمي، و10.4 في الزلفي.

كميات الأمطار بعسير والحدود الشمالية وحائل


وسجّلت الحدود الشمالية 13.6 ملم في رفحاء، و12.5 ملم في مطار رفحاء، و3.2 في حزم الجلاميد بعرعر.
 وسجّلت عسير 8.8 في تنومة، و1.0 في بللسمر بأبها. فيما سجّلت الجوف 4.6 ملم في الحماد و 3.0 ملم في منوة بالقريات، و2.4 ملم في دومة الجندل.
وسجّلت حائل 3.4 ملم في السعيرة بالشنان، و2.0 في الشيحية بمحافظة بقعاء.
وفي منطقة تبوك، سجّلت رحيب بمدينة تبوك 2.6 ملم، وحرس حدود عسيلة بتبوك 1.8 ملم.


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