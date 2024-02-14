بـ 861 مليون ريال.. منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الأولى لشهر فبراير

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أقفل منتج "صح" جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال.





بلغ عدد المدخرين في صكوك "صح" 35 ألف مدخر



عائد منتج "صح" يستحق في فبراير 2025



مبادرة رفع معدلات الادخار بين الأفراد



تحفيز الأفراد لاستقطاع جزء من دخلهم الشهري



وتم تخصيص المبالغ بالكامل يوم الثلاثاء 03 شعبان 1445هـ، الموافق 13 فبراير 2024م، للمدخرين الذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.يذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو 5.64٪، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م, ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح", كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.ويتحقق ذلك من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.