الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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بـ 861 مليون ريال.. منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الأولى لشهر فبراير

صكوك صح1
صكوك "صح"
أ أ
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أقفل منتج "صح" جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال.

بلغ عدد المدخرين في صكوك "صح" 35 ألف مدخراضافة اعلان

وتم تخصيص المبالغ بالكامل يوم الثلاثاء 03 شعبان 1445هـ، الموافق 13 فبراير 2024م، للمدخرين الذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.

عائد منتج "صح" يستحق في فبراير 2025

يذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو 5.64٪، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م, ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح", كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.

مبادرة رفع معدلات الادخار بين الأفراد

يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.

تحفيز الأفراد لاستقطاع جزء من دخلهم الشهري

ويتحقق ذلك من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

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